Какие роддомы работают в Киеве: список
В Киеве работают родильные дома. Стало известно, где сейчас принимают беременных женщин в условиях военного положения.
Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Helsi.
Сейчас в столице работают 10 государственных роддомов. Также работает два частных родильных дома.
Все родильные дома принимают независимо от того, где именно была подписана обменная карта. Если же женщина переехала в другой город, то необходимо помнить, что в каждом региональном центре есть медицинские учреждения, которые оказывают помощь в родах.
Какие роддомы работают в Киеве
Печерский район
-
Перинатальный центр г. Киева (Ул. Предславинская, 9 / 044 522 8745)
-
Киевский городской роддом №1 (Ул. Арсенально, 5 / 044 285 057)
Соломенский район
-
Киевский городской роддом №5 (Пр. Лобановского)
-
Роддом при дорожной клинической больнице №2 (Воздухофлотский пр., 9 / 044 244 0266)
Святошинский район
-
Киевский городской роддом №3 (Ул. Василия Кучера, 7 / 044 405 3486)
Шевченковский район
-
Киевский обл перинатальный центр (Ул. Багговутовская, 1, корпус 15 / 044 483 0057)
Подольский район
-
Киевский городской роддом №2 (Ул. Мостицкая, 11 / 044 432 8571)
Оболонский район
-
Киевский городской центр репродуктивной и перинатальной хирургии (Пр. Героев Сталинграда, 16 / 044 411 9754)
Дарницкий район
-
Киевский городской медицинский центр "Академия здоровья человека" (Харьковское шоссе, 121 / 044 564 6551)
Днепровский район
-
Киевский городской роддом №6 (Ул. Петра Запорожца, 26А)
-
Частородный "Исида" принимает роды бесплатно (Б-р. Вацлава Гавела, 65 / 0 800 60 80 80)
-
Частный родильный "Adonis" на Левом берегу (ул. Центральная, 6 / 800 707 707, 067 419 73 24, 8822)
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.