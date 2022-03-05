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Какие роддомы работают в Киеве: список

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Суббота 05 марта 2022 16:31
Какие роддомы работают в Киеве: список Какие роддомы работают в Киеве: список
Автор: Сергей Сурепин

В Киеве работают родильные дома. Стало известно, где сейчас принимают беременных женщин в условиях военного положения.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Helsi.

Сейчас в столице работают 10 государственных роддомов. Также работает два частных родильных дома.

Все родильные дома принимают независимо от того, где именно была подписана обменная карта. Если же женщина переехала в другой город, то необходимо помнить, что в каждом региональном центре есть медицинские учреждения, которые оказывают помощь в родах.

Какие роддомы работают в Киеве

Печерский район

  • Перинатальный центр г. Киева (Ул. Предславинская, 9 / 044 522 8745)

  • Киевский городской роддом №1 (Ул. Арсенально, 5 / 044 285 057)

Соломенский район

  • Киевский городской роддом №5 (Пр. Лобановского)

  • Роддом при дорожной клинической больнице №2 (Воздухофлотский пр., 9 / 044 244 0266)

Святошинский район

  • Киевский городской роддом №3 (Ул. Василия Кучера, 7 / 044 405 3486)

Шевченковский район

  • Киевский обл перинатальный центр (Ул. Багговутовская, 1, корпус 15 / 044 483 0057)

Подольский район

  • Киевский городской роддом №2 (Ул. Мостицкая, 11 / 044 432 8571)

Оболонский район

  • Киевский городской центр репродуктивной и перинатальной хирургии (Пр. Героев Сталинграда, 16 / 044 411 9754)

Дарницкий район

  • Киевский городской медицинский центр "Академия здоровья человека" (Харьковское шоссе, 121 / 044 564 6551)

Днепровский район

  • Киевский городской роддом №6 (Ул. Петра Запорожца, 26А)

  • Частородный "Исида" принимает роды бесплатно (Б-р. Вацлава Гавела, 65 / 0 800 60 80 80)

  • Частный родильный "Adonis" на Левом берегу (ул. Центральная, 6 / 800 707 707, 067 419 73 24, 8822)

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