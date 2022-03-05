Які пологові будинки працюють в Києві: список
У Києві працюють пологові будинки. Стало відомо, де зараз приймають вагітних жінок в умовах воєнного стану.
Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Helsi.
Зараз у столиці працюють 10 державних пологових будинків. Також працює два приватних пологових будинки.
Всі пологові будинки приймають незалежно від того, де саме була підписана обмінна карта. Якщо ж жінка переїхала в інше місто, то необхідно пам'ятати, що в кожному регіональному центрі є медичні установи, які надають допомогу під час пологів.
Які пологові будинки працюють в Києві
Печерський район
-
Перинатальний центр м. Києва (вул. Предславинська, 9 / 044 522 8745)
-
Київський міський пологовий будинок №1 (вул. Арсенальна, 5 / 044 285 057)
Солом'янський район
-
Київський міський пологовий будинок №5 (Пр. Лобановського)
-
Пологовий будинок при дорожній клінічній лікарні №2 (Повітрофлотський пр., 9 / 044 244 0266)
Святошинський район
-
Київський міський пологовий будинок №3 (вул. Василя Кучера, 7 / 044 405 3486)
Шевченківський район
-
Київський обл перинатальний центр (вул. Багговутівська, 1, корпус 15 / 044 483 0057)
Подільський район
-
Київський міський пологовий будинок №2 (вул. Мостицька, 11 / 044 432 8571)
Оболонський район
-
Київський міський центр репродуктивної та перинатальної хірургії (Пр. Героїв Сталінграда, 16 / 044 411 9754)
Дарницький район
-
Київський міський медичний центр "Академія здоров'я людини" (Харківське шосе, 121 / 044 564 6551)
Дніпровський район
-
Київський міський пологовий будинок №6 (вул. Петра Запорожця, 26А)
-
Частородний "Ісіда" приймає пологи безкоштовно (б-р. Вацлава Гавела, 65 / 0 800 60 80 80)
-
Приватний пологовий "Adonis" на Лівому березі (вул. Центральна, 6 / 800 707 707, 067 419 73 24, 8822)
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.