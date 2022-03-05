Які пологові будинки працюють в Києві: список

У Києві працюють пологові будинки. Стало відомо, де зараз приймають вагітних жінок в умовах воєнного стану.

Зараз у столиці працюють 10 державних пологових будинків. Також працює два приватних пологових будинки.

Всі пологові будинки приймають незалежно від того, де саме була підписана обмінна карта. Якщо ж жінка переїхала в інше місто, то необхідно пам'ятати, що в кожному регіональному центрі є медичні установи, які надають допомогу під час пологів.

Які пологові будинки працюють в Києві

Печерський район

Перинатальний центр м. Києва (вул. Предславинська, 9 / 044 522 8745)

Київський міський пологовий будинок №1 (вул. Арсенальна, 5 / 044 285 057)

Солом'янський район

Київський міський пологовий будинок №5 (Пр. Лобановського)

Пологовий будинок при дорожній клінічній лікарні №2 (Повітрофлотський пр., 9 / 044 244 0266)

Святошинський район

Київський міський пологовий будинок №3 (вул. Василя Кучера, 7 / 044 405 3486)

Шевченківський район

Київський обл перинатальний центр (вул. Багговутівська, 1, корпус 15 / 044 483 0057)

Подільський район

Київський міський пологовий будинок №2 (вул. Мостицька, 11 / 044 432 8571)

Оболонський район

Київський міський центр репродуктивної та перинатальної хірургії (Пр. Героїв Сталінграда, 16 / 044 411 9754)

Дарницький район

Київський міський медичний центр "Академія здоров'я людини" (Харківське шосе, 121 / 044 564 6551)

Дніпровський район