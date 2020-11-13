Какие продукты больше всего подрожали за последний месяц: рейтинг Госстата

Государственная служба статистики обнародовала данные о средних потребительских ценах на товары и услуги в Украине в октябре 2020 года. Часть продуктов нового урожая дорожают, овощи дешевеют.

Об этом сообщается на сайте Госстата.

По данным статистического ведомства, за октябрь яйца подорожали на 23,3% до 22,2 гривен за десяток, сахар на 22,5% до 18,3 гривен за килограмм, подсолнечное масло на 6,9% до 37,5 гривен за литр.

В то же время морковь подешевела на 12,9% до 6,9 грн за килограмм, яблоки на 12,8% до 19,5 гривен за килограмм, лук на 7,2% до 5,3 гривен за килограмм, капуста на 4,2% до 5,8 гривен за килограмм, свекла на 4,0% до 5,5 гривен за килограмм

По данным Госстата, за октябрь сигареты премиум-класса подорожали на 2,2% до 55,9 грн за пачку, цены на водку снизились на 0,1% до 92,5грн за 0,5 литра. Пиво подорожало на 0,7% до 17,7 грн за бутылку.

Напомним, по данным Госстата, за 2019 год больше всего выросли цены на яблоки - на 77,4% до 16,3 грн за кг, на крупу гречневую - на 70,1% до 27,8 грн за кг, на картофель выросли на 69,2% до 13,5 грн за кг.

Как сообщало РБК-Украина, потребительские цены в Украине в октябре 2020 года по сравнению с сентябрем выросли на 1,0%. С начала года инфляция составила 2,7%.

Напомним, в октябре Национальный банк Украины (НБУ) улучшил прогноз по инфляции в Украине на 2020 год. НБУ прогнозирует, что рост потребительских цен к концу 2020 года составит 4,1%. В июле НБУ ожидал инфляцию на уровне 4,7%.