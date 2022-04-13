UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Киев новости Харьков новости Мариуполь новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Какие продукты больше всего подорожали в марте: данные Госстата

Фото: овощи дорожают больше всего (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Государственная служба статистики обнародовала данные о средних потребительских ценах на товары и услуги в Украине в марте 2022 года. За последний месяц больше всего подорожали овощи.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные на сайте Госстата.

По данным статистического ведомства, по сравнению с февралем лук подорожал на 33,7% до 19,4 гривен за килограмм, морковь - на 27,3% до 20,1 гривен за килограмм, картофель - на 22,6% до 11,7 гривен за килограмм.

Крупа гречневая подорожала 11,4% до 54,2 гривен за килограмм.

Свинина подорожала на 5,7% до 130,6 гривен за килограмм, сало - на 8,5% до 116,4 гривен за килограмм, рыба мороженая на 8,2% до 114,5 гривен за килограмм.

По данным Госстата, сигареты премиум-класса подорожали на 1,2% до 71,5 гривен за пачку.

Напомним, по данным Госстата, за 2021 год больше всего подорожали овощи, подсолнечное масло и сахар.

Напомним, Россия вторглась в Украину 24 февраля. О том, что происходит прямо сейчас, читайте в текстовом онлайне РБК-Украина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News