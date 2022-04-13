RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Київ новини Харків новини Маріуполь новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Які продукти найбільше подорожчали в березні: дані Держстату

Фото: овочі дорожчають найбільше (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Державна служба статистики оприлюднила дані про середні споживчі ціни на товари та послуги в Україні в березні 2022 року. За останній місяць найбільше подорожчали овочі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані на сайті Держстату.

За даними статистичного відомства, порівняно з лютим цибуля подорожчала на 33,7% до 19,4 гривень за кілограм, морква - на 27,3% до 20,1 гривень за кілограм, картопля - на 22,6% до 11,7 гривень за кілограм.

Крупа гречана подорожчала 11,4% до 54,2 гривень за кілограм.

Свинина подорожчала на 5,7% до 130,6 гривень за кілограм, сало - на 8,5% до 116,4 гривень за кілограм, риба морожена на 8,2% до 114,5 гривень за кілограм.

За даними Держстату, сигарети преміум-класу подорожчали на 1,2% до 71,5 гривень за пачку.

Нагадаємо, за даними Держстату, за 2021 рік найбільше подорожчали овочі, соняшникова олія і цукор.

Нагадаємо, Росія вторглася в Україну 24 лютого. Про те, що відбувається прямо зараз, читайте в текстовому онлайні РБК-Україна.

Термінові і важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News