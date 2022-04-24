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Какие переводы за границу разрешены сегодня: разъяснение НБУ

Фото: НБУ разъяснил новые ограничения на валютные переводы (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Национальный банк Украины ввел дополнительные ограничения на трансграничные операции граждан. В НБУ разъяснили, в пределах каких лимитов украинцы могут осуществлять прямые Р2Р-переводы и quasi cash (квази-кэш) операции.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой со ссылкой на пресс-службу НБУ.

Что такое P2P-переводы?

P2P-переводы - это переводы с карты на карту, в переводе с английского peer-to-peer означает "от лица к лицу". То есть это когда одно физическое лицо со своей карточки осуществляет перевод на карточку другого лица. Во время этой операции списывается соответствующая сумма средств с одной банковской карты и зачисляется на другую.

В каких объемах украинцы могут осуществлять P2P-переводы?

С гривневых платежных карт граждане могут переводить средства на карты физических лиц за рубежом в пределах лимита 100 тысяч гривен в месяц.

Кроме того, украинцы имеют возможность осуществлять переводы на карты за рубежом со своих валютных платежных карт в пределах отдельного лимита в 100 тыс. грн в месяц (это более 3 тыс. долларов).

Таким образом, человек, который имеет средства на гривневой и валютной карточке, может перевести до 200 тыс. гривен на месяц (до 100 тыс. гривен со своей гривневой карты и до 100 тыс. гривен со своей валютной карты) на карту родственникам или близким, которые временно находятся за пределами Украины через войну.

Лимит для перевода 100 тыс. грн с валютных карт общий для P2P-переводов и операций quasi cash. То есть, если человек перевел со своей украинской валютной карты на карту за рубежом 100 тыс грн в эквиваленте, то совершить в этот месяц операции quasi cash уже нельзя. И наоборот, если исчерпан лимит в 100 тыс. грн по операциям quasi cash, то в этот месяц уже нельзя делать Р2Р-переводы.

Что такое операции quasi cash?

К операциям quasi cash, в частности, но не исключительно, относятся: покупка криптовалют, пополнение брокерских или форекс-счетов, пополнение электронных кошельков, покупка подарочных сертификатов, переводы в пользу букмекерских компаний, оплата дорожных чеков. Пример такой операции - это пополнение с помощью платежной карты кошелька криптобиржи.

Какие ограничения действуют на операции quasi cash?

Такие операции граждане могут осуществлять только с валютных платежных карт в пределах лимита до 100 тыс. грн в эквиваленте (это более 3 тыс. долларов) в месяц.

"Осуществление операций quasi cash с помощью гривневых платежных карт временно запрещено", - говорится в сообщении

В НБУ обращают внимание, что отсутствуют ограничения на осуществление переводов с целью оплаты расходов за рубежом, связанных со смертью граждан, лечением в медицинских учреждениях, транспортировкой больных и оплата обучения на счета учебных заведений за границей, которые могут осуществляться без ограничений.

Также для содействия деятельности волонтеров, физическим лицам разрешено переводить иностранную валюту для покупки ряда товаров за рубежом в пределах ежемесячного лимита 400 тыс. грн в эквиваленте (это более 13,5 тыс. долларов).

К таким товарам относятся бронежилеты, каски, шлемы, военная и тактическая форма, военное и тактическое обувь, защитная одежда, оптические приборы для слежения, беспилотные летательные аппараты, спальные мешки, карематы и средства для оказания домедицинской помощи.

Национальный банк Украины ввел дополнительные ограничения на трансграничные операции граждан. Это сделано с целью предотвращения непродуктивном оттока капитала из страны в условиях военного положения.

Напомним, Россия вторглась в Украину 24 февраля. О том, что происходит прямо сейчас, читайте в текстовом онлайне РБК-Украина.

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Национальный банк Украины