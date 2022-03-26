UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Киев новости Харьков новости Мариуполь новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Какие отпуска предусмотрены во время военного положения: разъяснение Минэкономики

Фото: отпуск во время войны составляет 24 рабочих дня (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

В период действия военного положения ежегодный основной оплачиваемый отпуск предоставляется работникам продолжительностью 24 календарных дня. Если продолжительность ежегодного основного отпуска работника составляет более 24 календарных дней, разница дней отпуска не теряется, а должна быть предоставлена после окончания действия военного положения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на разъяснения Минэкономики.

В то же время работодатель по просьбе работника может предоставлять ему отпуск без сохранения заработной платы без ограничения срока, отметили в министерстве.

Кроме того, в период действия военного положения работодатель может отказать работнику в предоставлении любого вида отпуска (кроме отпуска в связи беременностью и родами и отпуска для ухода за ребенком до достижения им трехлетнего возраста), если такой работник привлечен к выполнению работ на объектах критической инфраструктуры, сообщили в Минэкономики.

Напомним, Россия вторглась в Украину 24 февраля. О том, что происходит прямо сейчас, читайте в текстовом онлайне РБК-Украина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Министерство экономики