Які відпустки передбачені під час воєнного стану: роз'яснення Мінекономіки

У період дії воєнного стану щорічна основна оплачувана відпустка надається працівникам тривалістю 24 календарні дні. Якщо тривалість щорічної основної відпустки працівника становить більше 24 календарних днів, різниця днів відпустки не втрачається, а має бути надана після закінчення дії воєнного стану.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на роз'яснення Мінекономіки .

Водночас роботодавець на прохання працівника може надавати йому відпустку без збереження заробітної плати без обмеження строку, зазначили в міністерстві.

Крім того, у період дії воєнного стану роботодавець може відмовити працівнику у наданні будь-якого виду відпусток (крім відпустки у зв’язку вагітністю та пологами та відпустки для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку), якщо такий працівник залучений до виконання робіт на об’єктах критичної інфраструктури, повідомили в Мінекономіки.