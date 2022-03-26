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Які відпустки передбачені під час воєнного стану: роз'яснення Мінекономіки

Фото: відпустка під час війни становить 24 робочих дня (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

У період дії воєнного стану щорічна основна оплачувана відпустка надається працівникам тривалістю 24 календарні дні. Якщо тривалість щорічної основної відпустки працівника становить більше 24 календарних днів, різниця днів відпустки не втрачається, а має бути надана після закінчення дії воєнного стану.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на роз'яснення Мінекономіки.

Водночас роботодавець на прохання працівника може надавати йому відпустку без збереження заробітної плати без обмеження строку, зазначили в міністерстві.

Крім того, у період дії воєнного стану роботодавець може відмовити працівнику у наданні будь-якого виду відпусток (крім відпустки у зв’язку вагітністю та пологами та відпустки для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку), якщо такий працівник залучений до виконання робіт на об’єктах критичної інфраструктури, повідомили в Мінекономіки.

Нагадаємо, Росія вторглася в Україну 24 лютого. Про те, що відбувається прямо зараз, читайте у текстовому онлайні РБК-Україна.

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Міністерство економіки