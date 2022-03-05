UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

Какие отделения “Нова Пошта” сейчас работают в Украине

Автор: Сергей Сурепин

В Украине продолжают работать отделения компании “Нова Пошта”. Отделения доступны там, где это возможно и безопасно.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на карту НП.

На карте вы сможете посмотреть, в каких городах продолжают работать отделений “Нова Пошта” на доставку. На карте отмечены отделения, которые продолжают работу.

Некоторые отделения в Киеве, Львове, Днепре, Одессе и Запорожье работают с 8:00 до 18:00. Отделения в других региональных и районных центрах работают на отправку и выдачу в будние дни с 9:00 до 17:00, в субботу - с 9:00 до 18:00, а в воскресенье - выходной.

График работы отделений меняется, поэтому следить за актуальной информацией следует на карте. Также в отделениях НП можно снять наличные с карты.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новая почта