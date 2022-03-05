Які відділення "Нова Пошта" зараз працюють в Україні

В Україні продовжують працювати відділення компанії "Нова Пошта". Відділення доступні там, де це можливо і безпечно.

На карті ви зможете подивитися, в яких містах продовжують працювати відділень "Нова Пошта" на доставку. На карті відзначені відділення, які продовжують роботу.

Деякі відділення в Києві, Львові, Дніпрі, Одесі та Запоріжжі працюють з 8:00 до 18:00. Відділення в інших регіональних і районних центрах працюють на відправку і видачу в будні дні з 9:00 до 17:00, в суботу - з 9:00 до 18:00, а в неділю - вихідний.

Графік роботи відділень змінюється, тому стежити за актуальною інформацією слід на карті. Також у відділеннях НП можна зняти готівку з картки.