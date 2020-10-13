Какие мансардные окна выбрать? Гид для покупателя

Мансардное окно – это сложный и дорогой продукт. Может стать как источником проблем в виде конденсата и промерзания, так и превратить чердак в уютную, светлую и теплую комнату. В этой статье разберем как выбрать мансардные окна, но помните, что «кривой» монтаж убьёт даже лучшее в мире окно.
Ключевым критерием качества является коэффициент теплопроводности U - (Вт/м2*С). Существует показатель для стеклопакета и для готового окна. Показатель теплопроводности окна всегда хуже, чем отдельно у стеклопакета, ведь основные теплопотери идут через створку окна и раму. Сам коэффициент обозначает сколько энергии пройдет через 1 м2 при разнице температур в один градус, чем показатель меньше, тем лучше.
Показатель U для мансардных окон не должен быть хуже - 1,1 Вт/м2*С, лучший коэффициент у трехкамерных стеклопакетов, заполненных криптоном – 0,3 Вт/м2*С.
Для выбора стеклопакета необходимо знать, что в обычных окнах двухкамерный стеклопакет — это минимальная необходимость, а качественную теплоизоляцию можно ожидать только от трехкамерных. В окнах для мансарды часто достаточно однокамерного стеклопакета и вот почему:
Можно купить окно для мансарды и с двух и трехкамерным стеклопакетом показатели энергоэффективности у них еще выше, и если позволяет бюджет, то лучше взять максимальную комплектацию.
Среди важных критериев стеклопакета необходимо учитывать следующие:
Для более качественного энергосбережения необходим дополнительный блок утепления вокруг рамы окна. Лучшее решение в этой области у мансардных окон Roto (Германия) у них есть фирменный WD блок, который дает +15% к энергоэффективности, за счет того, что перекрывает по периметру все возможные мостики промерзания. Дополнительная изоляция есть и у других брендов: Velux блок теплогидроизоляции BDX 2000, Fakro – специальный оклад "Thermo".
Ширина мансардного окна должна быть на 5-7 см меньше расстояния между стропилами. Межстропильное расстояние чаще всего 600-800 мм, поэтому самые популярные окна шириной 55-78 см, а по высоте 98-120 см. Выбирать мансардные окна так чтобы они вписывались между стропил не жесткое правило. Можно вписать любое окно, для этого обрезается одна стропильная нога и делается обходная коробка, в которую его устанавливаю. Такой способ сложнее и дороже.
Рекомендованная площадь остекления 1:10 – это значит на 10 метров жилой площади должно быть не меньше 1 м2 остекления. Для равномерного освещения жилой мансарды нужно несколько окон, по факту одно-два.
Существуют три основных типа открывания створки мансардного окна и два варианта размещения рукояти.
Еще существуют мансардные люки где створка откидывается на бок, но это чаще для нежилых помещений и для выхода на крышу. Окна-балконы, которые образуют микробалкончик с перилами только набирают популярность, но уже доступны в продаже.