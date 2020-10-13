Які мансардні вікна вибрати? Гід для покупців

Мансардне вікно - це складний і дорогий продукт. Може стати як джерелом проблем у вигляді конденсату і промерзання, так і перетворити горище в затишну, світлу і теплу кімнату. У цій статті розберемо як вибрати мансардні вікна, але пам'ятайте, що «кривий» монтаж вб'є навіть краще в світі вікно.
Ключовим критерієм якості є коефіцієнт теплопровідності U - (Вт / м2 * С). Існує показник для склопакета і для готового вікна. Показник теплопровідності вікна завжди гірше, ніж окремо у склопакета, адже основні тепловтрати йдуть через стулку і раму вікна. Сам коефіцієнт позначає скільки енергії пройде через 1 м2 при різниці температур в один градус, чим показник менше, тим краще.
Показник U для мансардних вікон не повинен бути гірше - 1,1 Вт / м2 * С, найкращий коефіцієнт у трикамерних склопакетів, заповнених криптоном - 0,3 Вт / м2 * С.
Для вибору склопакета необхідно знати, що в звичайних вікнах двокамерний склопакет - це мінімальна потреба, а якісну теплоізоляцію можна очікувати тільки від трикамерних. У вікнах для мансарди часто досить однокамерного склопакета і ось чому:
Можна купити вікно для мансарди і з двох і трикамерним склопакетом показники енергоефективності у них ще вищі, і якщо дозволяє бюджет, то краще взяти максимальну комплектацію.
Серед важливих критеріїв склопакета необхідно враховувати наступні:
Низькоемісійні або стандартний склопакет (низькоемісійним тільки вікна преміум класу).
Для більш якісного енергозбереження необхідний додатковий блок утеплення навколо рами вікна. Краще рішення в цій галузі у мансардних вікон Roto (Німеччина) у них є фірмовий WD блок, який дає + 15% до енергоефективності, за рахунок того, що перекриває по периметру всіх можливих містки промерзання. Додаткова ізоляція є і у інших брендів: Velux блок теплогідроізоляції BDX 2000, Fakro - спеціальний оклад "Thermo".
Ширина мансардного вікна повинна бути на 5-7 см менше відстані між кроквами. Крок між кроквами найчастіше 600-800 мм, тому найпопулярніші вікна шириною 55-78 см, а по висоті 98-120 см. Вибирати мансардні вікна так щоб вони вписувалися між крокв не жорстке правило. Можна вписати будь-яке вікно, для цього обрізається одна кроквяна нога і робиться обхідна коробка, в яку його встановлюють. Такий спосіб складніший і більш дорогий.
Рекомендована площа скління 1:10 - це значить на 10 метрів житлової площі має бути не менше 1 м2 скління. Для рівномірного освітлення житлової мансарди потрібно кілька вікон, за фактом одне-два.
Існують три основні типи відкривання стулки мансардного вікна і два варіанти розміщення рукояті.
Ще існують мансардні люки де стулка відкидається на бік, але це частіше для нежитлових приміщень і для виходу на дах. Вікна-балкони, які утворюють мікробалкончік з перилами тільки набирають популярність, але вже доступні у продажу.