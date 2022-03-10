Какие курсы валют установили украинские банки и для каких целей

В частности, ПриватБанк на 10 марта установил курсы покупки продажи на уровне 29,25 - 29,50 гривен, в Ощадбанке действует курс 29,25 - 31,25 гривен, в Monobank - 29,25 - 30,25 гривен.

НБУ запретил с 24 февраля продажу валюты населению. Однако украинцы могу оплачивать карточками товары и услуги за границей по курсу, который устанавливают банки.

Рекомендации НБУ

Национальный банк Украины рекомендует украинцам, которые намерены эвакуироваться за границу, не вывозить с собой наличную гривну. Лучше внести ее на свои карточные счета в Украине.

Украинцы за границей могут безналично оплачивать товары и услуги с помощью платежных карт, эмитированных украинскими банками, а также снимать необходимые суммы наличными в иностранной валюте страны пребывания.

Конвертация по таким операциям будет происходить по курсу, установленному украинским банком-эмитентом (а не курсом наличного обмена).

Карты ПриватБанка

Украинцы, которые из-за военных действий оказались за границей, могут без ограничений оплачивать покупки любой картой ПриватБанка в любой валюте. Для оплаты в долларах и евро используется текущий курс ПриватБанка.

Как отметили в пресс-службе, также клиенты ПриватБанка могут платить везде, где работают бесконтактные платежи, смартфоном через Apple Pay и Google Pay, и снимать наличные в банкоматах за рубежом. Лимит снятия наличной иностранной валюты с карточек составляет до 30 тыс. грн (в эквиваленте) в день.

Также для всех украинцев открыта без ограничений и возможность оплачивать картами Приватбанка покупки на иностранных сайтах, покупать билеты на транспорт и прочее.

Для оплаты в долларах и евро используется текущий курс ПриватБанка - 29,25-29,50 грн/доллар.