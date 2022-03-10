Які курси валют встановили українські банкит та для яких цілей

Зокрема, ПриватБанк на 10 березня встановив курси купівлі продажу на рівні 29,25 - 29,50 гривень, в Ощадбанку діє курс 29,25 - 31,25 гривень, в Monobank - 29,25 - 30,25 гривень.

НБУ заборонив з 24 лютого продаж валюти населенню. Однак українці можу оплачувати картками товари та послуги за кордоном за курсом, який встановлюють банки.

Рекомендації НБУ

Національний банк України рекомендує українцям, які мають намір евакуюватися за кордон, не вивозити з собою готівкову гривню. Краще внести її на свої карткові рахунки в Україні.

Українці за кордоном можуть безготівково оплачувати товари і послуги за допомогою платіжних карт, емітованих українськими банками, а також знімати необхідні суми готівкою в іноземній валюті країни перебування.

Конвертація за такими операціями відбуватиметься за курсом, встановленим українським банком-емітентом (а не курсом готівкового обміну).

Картки Приватбанку

Українці, які через військові дії опинилися за кордоном, можуть без обмежень оплачувати покупки будь-якою карткою ПриватБанку в будь-якій валюті. Для оплати в доларах і євро використовується поточний курс ПриватБанку.

Як зазначили в прес-службі, також клієнти ПриватБанку можуть платити скрізь, де працюють безконтактні платежі, смартфоном через Apple Pay і Google Pay, і знімати готівку в банкоматах за кордоном. Ліміт зняття готівкової іноземної валюти з карток становить до 30 тис.грн (в еквіваленті) на день.

Також для всіх українців відкрита без обмежень і можливість оплачувати картами ПриватБанку покупки на іноземних сайтах, купувати квитки на транспорт та інше.

Для оплати в доларах і євро використовується поточний курс ПриватБанку-29,25-29,50 грн/Долар.