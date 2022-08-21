Какая работа может выполняться дистанционно: разъяснение Гоструда

Законодательство Украины не определяет перечень работ, которые могут выполняться дистанционно. Работодатель самостоятельно решает, может ли работа выполняться вне предприятия.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на комментарий Гоструда.
"Например, если это продажа товаров в магазине или производство на заводе, работники могут работать исключительно на территории предприятия. Однако, если это административная работа, которую вполне возможно выполнять вне помещений работодателя, можно перевести работника на дистанционную работу", - говорится в сообщении.
Кроме этого, при возможности и наличии ресурсов закон позволяет переводить на дистанционную работу:
Напомним, в июле Рада внесла изменения в закон "Об организации трудовых отношений в условиях военного положения". Новым законом предусмотрено, что работа в выходной день оплачивается в двойном размере.