RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Яка робота може виконуватися дистанційно: роз'яснення Держпраці

Фото: роботодавець самостійно вирішує питання щодо дистанційної роботи (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Законодавство України не визначає переліку робіт, що можуть виконуватися дистанційно. Роботодавець самостійно вирішує, чи може робота виконуватися поза межами підприємства.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на коментар Держпраці.

"Наприклад, якщо це продаж товарів у магазині або виробництво на заводі, працівники можуть працювати виключно на території підприємства. Однак, якщо це адміністративна робота, яку цілком можливо виконувати поза приміщеннями роботодавця, можна перевести працівника на дистанційну роботу", - йдеться в повідомленні.

Окрім цього, за можливості й наявності ресурсів закон дозволяє переводити на дистанційну роботу:

  • - вагітних жінок;
  • - працівників, котрі мають дитину віком до трьох років або доглядають за дитиною до шести років (за медичними показаннями);
  • - працівників, котрі мають двох або більше дітей віком до 15 років або дитину з інвалідністю;
  • - батьків чи опікунів дитини або особи з інвалідністю з дитинства підгрупи А I групи;
  • - працівників, щодо яких на робочому місці були вчинені дії з ознаками дискримінації - тимчасово на два місяці.

Нагадаємо, в липні Рада внесла зміни до закону "Про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану". Новим законом передбачено, що робота у вихідний день оплачується в подвійному розмірі.

Читайте РБК-Україна в Google News
работа в Украине