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Какая погода в Украине: запад накроют дожди, а в других регионах - пожарная опасность

Автор: Анастасия Рокитна

Синоптики объявили штормовое предупреждение в западных и южных областях. Высокий уровень пожарной опасности в центральных регионах.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-службу УкрГидрометцентра.

Сегодня в Украине, кроме восточной части, грозы, в южных, центральных и западных областях местами град и шквалы 15-20 м/с (I уровень опасности, желтый).

Также 13 июля в западных, Винницкой, Житомирской, Черниговской, Сумской, Полтавской и Харьковской, 14-16 июля в западных, северных, восточных и центральных областях будет преобладать чрезвычайный уровень пожарной опасности.

Напомним, погода в Украине 14 июля, в среду будет жаркой и сухой. Дождей в этот день не предвидится нигде.

Ранее сообщалось, что характер погоды на побережье Черного и Азовского морей до конца текущей недели существенно меняться не будет.

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