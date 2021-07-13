RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

Яка погода в Україні: захід накриють дощі, а в інших регіонах - пожежна небезпека

Автор: Анастасія Рокитна

Синоптики оголосили штормове попередження у західних та південних областях. Високий рівень пожежної небезпеки у центральних регіонах.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу УкрГідрометцентру.

Сьогодні в Україні, крім східної частини, грози, у південних, центральних та західних областях місцями град та шквали 15-20 м/с (І рівень небезпечності, жовтий).

Також 13 липня у західних, Вінницькій, Житомирській, Чернігівській, Сумській, Полтавській та Харківській, 14-16 липня у західних, північних, східних та центральних областях переважатиме надзвичайний рівень пожежної небезпеки.

Нагадаємо, погода в Україні 14 липня, в середу буде спекотною і сухою. Дощів в цей день не передбачається ніде.

Раніше повідомлялось, що характер погоди на узбережжі Чорного та Азовського морів до кінця поточного тижня істотно змінюватися не буде.

Читайте РБК-Україна в Google News
пожежаПогода в Українідожди