Какая погода в Украине: запад накроют дожди, а в других регионах - пожарная опасность
Синоптики объявили штормовое предупреждение в западных и южных областях. Высокий уровень пожарной опасности в центральных регионах.
Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-службу УкрГидрометцентра.
Сегодня в Украине, кроме восточной части, грозы, в южных, центральных и западных областях местами град и шквалы 15-20 м/с (I уровень опасности, желтый).
Также 13 июля в западных, Винницкой, Житомирской, Черниговской, Сумской, Полтавской и Харьковской, 14-16 июля в западных, северных, восточных и центральных областях будет преобладать чрезвычайный уровень пожарной опасности.
Напомним, погода в Украине 14 июля, в среду будет жаркой и сухой. Дождей в этот день не предвидится нигде.
Ранее сообщалось, что характер погоды на побережье Черного и Азовского морей до конца текущей недели существенно меняться не будет.