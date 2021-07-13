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Какая погода в Украине: запад накроют дожди, а в других регионах - пожарная опасность

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Киев, Вторник 13 июля 2021 13:43
Какая погода в Украине: запад накроют дожди, а в других регионах - пожарная опасность Фото: Украину накроют дожди (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Анастасия Рокитна

Синоптики объявили штормовое предупреждение в западных и южных областях. Высокий уровень пожарной опасности в центральных регионах.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-службу УкрГидрометцентра.

Сегодня в Украине, кроме восточной части, грозы, в южных, центральных и западных областях местами град и шквалы 15-20 м/с (I уровень опасности, желтый).

Также 13 июля в западных, Винницкой, Житомирской, Черниговской, Сумской, Полтавской и Харьковской, 14-16 июля в западных, северных, восточных и центральных областях будет преобладать чрезвычайный уровень пожарной опасности.

Какая погода в Украине: запад накроют дожди, а в других регионах - пожарная опасность

Напомним, погода в Украине 14 июля, в среду будет жаркой и сухой. Дождей в этот день не предвидится нигде.

Ранее сообщалось, что характер погоды на побережье Черного и Азовского морей до конца текущей недели существенно меняться не будет.

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