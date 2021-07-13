Какая погода в Украине: запад накроют дожди, а в других регионах - пожарная опасность

Синоптики объявили штормовое предупреждение в западных и южных областях. Высокий уровень пожарной опасности в центральных регионах.

Об этом сообщает РБК-Украина , ссылаясь на пресс-службу УкрГидрометцентра .

Сегодня в Украине, кроме восточной части, грозы, в южных, центральных и западных областях местами град и шквалы 15-20 м/с (I уровень опасности, желтый).

Также 13 июля в западных, Винницкой, Житомирской, Черниговской, Сумской, Полтавской и Харьковской, 14-16 июля в западных, северных, восточных и центральных областях будет преобладать чрезвычайный уровень пожарной опасности.