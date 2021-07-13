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Яка погода в Україні: захід накриють дощі, а в інших регіонах - пожежна небезпека

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Київ, Вівторок 13 липня 2021 13:43
Яка погода в Україні: захід накриють дощі, а в інших регіонах - пожежна небезпека Фото: Україну накриють дощі (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Анастасія Рокитна

Синоптики оголосили штормове попередження у західних та південних областях. Високий рівень пожежної небезпеки у центральних регіонах.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу УкрГідрометцентру.

Сьогодні в Україні, крім східної частини, грози, у південних, центральних та західних областях місцями град та шквали 15-20 м/с (І рівень небезпечності, жовтий).

Також 13 липня у західних, Вінницькій, Житомирській, Чернігівській, Сумській, Полтавській та Харківській, 14-16 липня у західних, північних, східних та центральних областях переважатиме надзвичайний рівень пожежної небезпеки.

Яка погода в Україні: захід накриють дощі, а в інших регіонах - пожежна небезпека

Нагадаємо, погода в Україні 14 липня, в середу буде спекотною і сухою. Дощів в цей день не передбачається ніде.

Раніше повідомлялось, що характер погоди на узбережжі Чорного та Азовського морів до кінця поточного тижня істотно змінюватися не буде.

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