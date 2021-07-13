Яка погода в Україні: захід накриють дощі, а в інших регіонах - пожежна небезпека
Синоптики оголосили штормове попередження у західних та південних областях. Високий рівень пожежної небезпеки у центральних регіонах.
Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу УкрГідрометцентру.
Сьогодні в Україні, крім східної частини, грози, у південних, центральних та західних областях місцями град та шквали 15-20 м/с (І рівень небезпечності, жовтий).
Також 13 липня у західних, Вінницькій, Житомирській, Чернігівській, Сумській, Полтавській та Харківській, 14-16 липня у західних, північних, східних та центральних областях переважатиме надзвичайний рівень пожежної небезпеки.
Нагадаємо, погода в Україні 14 липня, в середу буде спекотною і сухою. Дощів в цей день не передбачається ніде.
Раніше повідомлялось, що характер погоди на узбережжі Чорного та Азовського морів до кінця поточного тижня істотно змінюватися не буде.