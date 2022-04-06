UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Киев новости Харьков новости Мариуполь новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

"Как Запад видит финал войны?". Подоляк просит ускорить поставки оружия и введение эмбарго

Фото: советник главы Офиса президента Михаил Подоляк (president gov ua)
Автор: Илона Свиридова

У президента Украины Владимира Зеленского просят Запад ускорить поставки тяжелых вооружений и введение эмбарго на российские энергоресурсы. Иначе в Офисе президента не видят причин для того, чтобы российские войска перестали разрушать Украину.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter советника главы Офиса президента Михаила Подоляка.

"Если не предоставлять Украине необходимое оружие (тяжелая артиллерия и ПВО) и если не вводить завтра реальные санкции (прямое/косвенное энергетическое эмбарго), то как наши западные партнеры видят финал войны? Почему россияне должны будут перестать убивать и разрушать Украину?", - отметил Подоляк.

Напомним, по данным американского канала CNN, Евросоюз работает над новыми санкциями против России "очень быстро", но есть сложности.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Офис президентаВойна России против Украины