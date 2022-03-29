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"Как они потом найдут своих родных?". Оккупанты вывезли в РФ уже более 2000 детей, - Зеленский

Новина українською →
Вторник 29 марта 2022 14:33
"Как они потом найдут своих родных?". Оккупанты вывезли в РФ уже более 2000 детей, - Зеленский Фото: президент Украины Владимир Зеленский (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Российские оккупанты, с начала полномасштабного вторжения на территорию Украины - похитили более 2 тысяч детей. Захватчики продолжают издеваться над гражданскими.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на телемарафон UAразом.

"Нет такого преступления против людей и человечности, которое бы не совершили оккупанты. Они депортируют наших людей на территорию России, силой, насилуют женщин, несовершеннолетних девушек, занимаются мародерством, они вывезли в РФ уже более двух тысяч детей и мы не знаем где они, мы не имеем даже полного перечня этих детей, есть ли у них семьи, как они потом найдут своих родных", - заявил президент.

Также Зеленский призвал ЕС немедленно отреагировать на военные преступления России, поскольку оккупант продолжает раскалывать союз изнутри.

"Уровень зла, который принесли на нашу землю, нормальному человеку было бы просто невозможно представить, я призываю вас ...Не может быть в Европе филиалов РФ, которые раскалывают ЕС изнутри", - добавил президент.

Война России против Украины длится тридцать четыре дня. Все подробности российской агрессии, ситуация в городах и международная реакция - в текстовом онлайне РБК-Украина.

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