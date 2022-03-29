"Как они потом найдут своих родных?". Оккупанты вывезли в РФ уже более 2000 детей, - Зеленский

" Нет такого преступления против людей и человечности, которое бы не совершили оккупанты. Они депортируют наших людей на территорию России, силой, насилуют женщин, несовершеннолетних девушек, занимаются мародерством, они вывезли в РФ уже более двух тысяч детей и мы не знаем где они, мы не имеем даже полного перечня этих детей, есть ли у них семьи, как они потом найдут своих родных", - заявил президент.

Также Зеленский призвал ЕС немедленно отреагировать на военные преступления России, поскольку оккупант продолжает раскалывать союз изнутри.

" Уровень зла, который принесли на нашу землю, нормальному человеку было бы просто невозможно представить, я призываю вас ...Не может быть в Европе филиалов РФ, которые раскалывают ЕС изнутри", - добавил президент.