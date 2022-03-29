"Як вони потім знайдуть свої рідних?". Окупанти вивезли в РФ вже більше 2000 дітей, - Зеленський

" Немає такого злочину проти людей і людяності, який би не скоїли окупанти. Вони депортують наших людей на територію Росії, силою, гвалтують жінок, неповнолітніх дівчат, займаються мародерством, вони вивезли в РФ вже більше двох тисяч дітей і ми не знаємо де вони, ми не маємо навіть повного переліку цих дітей, чи є у них родини, як вони потім знайдуть свої рідних", - заявив президент.

Також Зеленський закликав ЄС негайно відреагувати на військові злочини Росії, оскільки окупант продовжує розколювати союз зсередини.

" Рівень зла, який принесли на нашу землю, нормальній людині було б просто неможливо уявити, я закликаю вас ...Не може бути у Європі філіалів РФ, які розколюють ЄС зсередини", - додав президент.