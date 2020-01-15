В Каире задержали сотрудников турецкого информагентства

В Каире (Египет) полиция задержада четырех сотрудников турецкого информационного агентства "Анадолу". Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter "Анадолу".

Отмечается, что полицейские днем 15 января вторглись в офис агентства.

"Полиция Египта вторглась в офис агентства "Анадолу" в Каире, 4 сотрудника агентства, в том числе гражданин Турции, увезены в неизвестном направлении", - говорится в сообщении.

МИД Турции уже отреагировал на действия полиции Египта.

"Анкара ожидает от властей Египта незамедлительного освобождения сотрудников агентства "Анадолу", в числе которых есть гражданин Турции", - сообщают в Twitter агентства.

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