В Каире рухнул жилой дом: четыре человека погибли

В столице Египта Каире обрушилось четырехэтажное здание. В результате происшествия чеытре человека погибли
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на новостной портал Al Youm As Sabi.
Отмечается, что обрушение дома произошло в районе Шубра-эль-Хейма. Накануе жители дома эвакуировались после того, как на фасаде здания начали появляться трещины.
На последнем этаже дома располагалась адвокатская контора, где находился ее хозяин с коллегами. По неизвестным причинам, они не покинули здание. В итоге люди погибли.
Из-под завалом спасатели извекли двоих человек живыми, однако они скончались от полученных травм по дороге в больницу.
На данный момент причина инцидента неизветсна.