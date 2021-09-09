У Каїрі впав житловий будинок: чотири людини загинули

Відзначається, що обвалення будинку сталося в районі Шубра-Ель-Хейма. Мешканці будинку евакуювалися після того, як на фасаді будівлі почали з'являтися тріщини.

На останньому поверсі будинку розташовувалася Адвокатська контора, де знаходився її господар з колегами. З невідомих причин, вони не покинули будівлю. У результаті люди загинули.

З-під завалом рятувальники викрили двох людей живими, проте вони померли від отриманих травм по дорозі в лікарню.

На даний момент причина інциденту невідома.