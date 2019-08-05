В Каире в произошел взрыв возле института рака, 17 погибших

В центре столицы Египта - Каире - погибли по меньшей мере семнадцать человек, еще 32 получили ранения. Об этом передает РБК-Украина со ссылкой на El Arabiya.

Отмечается, взрыва произошел возле Национального института рака в понедельник, 5 августа. Как сообщили в министерстве внутренних дел Египта, автомобиль столкнулся с тремя другими автомобилями, что привело к взрыву. Прокурор Египта расследует причину инцидента.

Национальный институт онкологии находится в районе Эль-Маниал и выходит прямо на Нил, район с высокой плотностью движения.

По данным Министерства здравоохранения, взрыв также нанес ущерб объектам внутри института. Институт эвакуирован, а пациенты переведены в больницу Аль-Мунира.

Напомним, в июле в Каире столкнулись два микроавтобуса, в результате аварии погибли 14 человек. Также пострадали 10 человек. Причины ДТП неизвестны.