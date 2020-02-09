В Каховском водохранилище обнаружили пестициды

В Днепропетровской области обнаружили пестициды в воде Каховского водохранилища. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Апостоловской городского совета.

Как заявила комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций Апостоловского городского совета, в Каховском водохранилище выявлено превышение норм загрязняющих веществ. В частности, в воде нашли пестициды - диазинон и хлорпирифос.

В связи с чрезвычайной ситуацией местные власти рекомендовали жителям отказаться от употребления питьевой воды из Каховского водохранилища для приготовления пищи, пока не будет найден источник загрязнения.

Кроме того, по данным местных СМИ, в Днепропетровской области временно остановили работу всех учебных, культурных и социальных учреждений. Работа заведения была приостановлена до 12 февраля.

Напомним, ранее сообщалось, что в Австралии из-за масштабных лесных пожаров загрязнение воздуха в Мельбурне достигло опасного уровня. Связи с чрезвычайным уровнем загрязнения в городе не работали открытые бассейны, а организаторы Открытого чемпионата Австралии по теннису отменили проведение матчей.

Также РБК-Украина писало, что японское правительство согласилось с планом по сбросу в море или в атмосферу радиоактивной воды, накопленной на АЭС "Фукусима-1". Радиоактивная вода прошла специальную обработку с целью удаления значительного количества радиоактивных материалов.