Каховская ГЭС вернулась в энергосистему Украины, но есть нюанс

На вторник, 6 сентября, Каховская ГЭС вернулась в енергосистему Украины после того, как днем ранее оккупанты отключили станцию. Сейчас на станции работают 4 из 6 агрегатов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидроэнерго .

"В результате боевых действий вокруг станции имели место неоднократные кратковременные отключения. Такое отключение происходило и 5 сентября", - говорится в сообщении.

В настоящее время ГЭС продолжает работать в энергосистеме по коммерческо-диспетчерскому графику, выдавая от 40 до 110 МВт/ч мощности плавающим графиком на подстанцию Новокаховская.

"Станция не участвует в балансировке системы. На Каховской ГЭС работают четыре агрегата из шести. Один из агрегатов находится в реконструкции, и еще один - в капитальном ремонте", - добавляют в Укргидроэнерго.