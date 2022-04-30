У Каховці російські військові викрали директора школи
У місті Каховка Херсонської області російські військові з дому викрали директора школи Віктора Пендальчука.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Каховську міську територіальну громаду.
Сьогодні, 30 квітня, окупанти викрали вчителя, директора школи Пендальчука Віктора Михайловича (1977 р.н.)
Наразі його місцезнаходження невідоме.
Віктор Пендальчук (facebook.com)
Раніше ми повідомляли, що російські військові вкрали з відділення поліції в Чорнобилі радіоактивні предмети.
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