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Российские военные украли из отделения полиции в Чернобыле радиоактивные предметы

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Чернобыль, Четверг 14 апреля 2022 23:26
Российские военные украли из отделения полиции в Чернобыле радиоактивные предметы Чернобыльская АЭС (Фото: rbc.ua)
Автор: Константин Широкун

Министр внутренних дел Денис Монастырский в эфире национального телемарафона сообщил, что российские оккупанты, отступая из Чернобыля, украли из полицейского участка отобранные у сталкеров радиоактивные предметы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на выступление Дениса Монастырского в эфире телемарафона.

"Многие вещи они вывезли, в частности, они обокрали полицейский участок прямо на территории Чернобыля. Там были радиоактивные предметы, которые изымались у граждан. Они исчезли и мы понимаем, что они сейчас находятся в посылках из Беларуси в сторону России. Не позавидуешь тем матерям и женам, которые получат такие "подарки", - отметил Монастырский.

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