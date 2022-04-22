В Каховке оккупанты похищают украинцев и пытают электрошокерами, - Денисова

В оккупированной Каховке Херсонской области российские военные похищают украинцев. Затем их отправляют в бывшее управление полиции, где бьют и пытают электрошокерами.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на уполномоченную Верховной рады по правам человека Людмилу Денисову.
"В Каховке рашисты обустроили пыточную в помещении полиции, где бьют и подвергают пыткам заложников электрическим током", - написала в Facebook омбудсмен.
По ее словам, российские военные задерживают на улицах города не только украинских активистов или участников АТО/ООС, но мужчин, не имеющих отношения к воинской службе и не принимавших участие в митингах против оккупации.
Денисова добавила, что для задержания оккупанты используют формальные поводы: якобы "нарушение правопорядка" или "несоблюдение комендантского часа".
Возле полицейского участка постоянно в очереди стоят родственники задержанных. Они пытаются узнать об их судьбе и передать им продукты питания и вещи.
По словам очевидцев, в здании бывшей полиции Каховки находится более 10 мирных жителей. Некоторых из них оккупанты удерживают несколько недель. Мужчин избивают и пытают электрошокерами.
С особой жестокостью российские военные относятся к украинским силовикам, бойцам территориальной обороны и участникам АТО/ООС.
Напомним, 21 апреля Денисова сообщила о планах оккупантов полностью перекрыть "зеленые коридоры" из Херсонской области.
Отметим, в этот же день российские оккупанты сорвали эвакуацию жителей Херсонской области по согласованному гуманитарному коридору. Также был задержан старший колонны, глава Нововоронцовской общины Владимир Марчук.
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