В Каховке горело авто местной коллаборантки

Во временно оккупированной Каховке Херсонской области сгорел автомобиль, принадлежавший местной жительнице, которая перешла на сторону врага.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на депутата Херсонского облсовета Сергея Хланя в Facebook .

Очевидцы сообщают, что коллаборантка не пострадала.

По его словам, пожар произошел поздно вечером 25 июня. Местные жители уверяют, что авто принадлежало так называемой "начальнице управления образования" Ирине Махневой.

Напомним, что в Херсонской области это уже не первый подобный случай.

Недавно в Херсоне неизвестные взорвали автомобиль предателя Дмитрия Савлученко, который занял одну из руководящих должностей в так называемой "военной администрации".

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