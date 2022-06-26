UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

В Каховке горело авто местной коллаборантки

Фото: в Каховке сгорело авто коллаборантки (иллюстрация pixabay-com)
Автор: Наталья Юрченко

Во временно оккупированной Каховке Херсонской области сгорел автомобиль, принадлежавший местной жительнице, которая перешла на сторону врага.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на депутата Херсонского облсовета Сергея Хланя в Facebook.

По его словам, пожар произошел поздно вечером 25 июня. Местные жители уверяют, что авто принадлежало так называемой "начальнице управления образования" Ирине Махневой.

Очевидцы сообщают, что коллаборантка не пострадала.

Напомним, что в Херсонской области это уже не первый подобный случай.

Недавно в Херсоне неизвестные взорвали автомобиль предателя Дмитрия Савлученко, который занял одну из руководящих должностей в так называемой "военной администрации".

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ПожарХерсонская область