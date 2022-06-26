У Каховці горіло авто місцевої колаборантки

У тимчасово окупованій Каховці Херсонської області згорів автомобіль, який належав місцевій жительці, що перейшла на бік ворога.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на депутата Херсонської облради Сергія Хланя в Facebook .

Очевідці повідомляють, що колаборантка не постраждала.

За його словами, пожежа сталася пізно ввечері 25 червня. Місцеві жителі запевняють, що авто належало так званій "начальниці управління освіти" Ірині Махньовій.

Нагадаємо, що у Херсонській області це вже не перший подібний випадок.

Нещодавно у Херсоні невідомі підірвали автомобіль зрадника Дмитра Савлученка, який зайняв одну з керівних посад у так званій "військовій адміністрації".

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