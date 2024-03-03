ua en ru
Нд, 03 березня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Кафе, музеї й не тільки. У Львові розробили карту доступності для людей з інвалідністю

Львів, Неділя 03 березня 2024 21:49
UA EN RU
Кафе, музеї й не тільки. У Львові розробили карту доступності для людей з інвалідністю Фото: карту доступності для людей з інвалідністю розробили для львів'ян (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

Для львів'ян та гостей міста розробили мапу з інклюзивними локаціями, якими без зайвих проблем зможуть скористатись люди з обмеженими можливостями.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву мера Львова Андрія Садового.

Мер міста поділився посиланням на Карту доступності Львова, та зауважив, що дана мапа значно спростить життя людей в місті. Загалом на мапі відмічено:

  • заклади харчування;
  • заклади розміщення;
  • музеї;
  • комунальні установи;
  • муніципальні центри;
  • театри;
  • бібліотеки;
  • парки та сквери;
  • заклади охорони здоров'я;
  • а також розважальні заклади (магазини, концертні зали).

"Не лише містам та локаціям треба ставати інклюзивними. Це також стосується людей", - додав Садовий.

Знайти карту можна за посиланням.

Раніше РБК-Україна розповідало, хто має право на пенсію по інвалідності та як її отримати.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Львів
NEWS
В Одесі завершили пошукову операцію на місці удару дрона
В Одесі завершили пошукову операцію на місці удару дрона
DAILY
Федір Веніславський: Рада має всі шанси прийняти закон про мобілізацію до кінця березня
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Федір Веніславський: Рада має всі шанси прийняти закон про мобілізацію до кінця березня