Кафе, музеї й не тільки. У Львові розробили карту доступності для людей з інвалідністю

Для львів'ян та гостей міста розробили мапу з інклюзивними локаціями, якими без зайвих проблем зможуть скористатись люди з обмеженими можливостями.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву мера Львова Андрія Садового.

Мер міста поділився посиланням на Карту доступності Львова, та зауважив, що дана мапа значно спростить життя людей в місті. Загалом на мапі відмічено:

заклади харчування;

заклади розміщення;

музеї;

комунальні установи;

муніципальні центри;

театри;

бібліотеки;

парки та сквери;

заклади охорони здоров'я;

а також розважальні заклади (магазини, концертні зали).

"Не лише містам та локаціям треба ставати інклюзивними. Це також стосується людей", - додав Садовий.

Знайти карту можна за посиланням.

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