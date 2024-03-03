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Кафе, музеи и не только. Во Львове разработали карту доступности для людей с инвалидностью

Львов, Воскресенье 03 марта 2024 21:49
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Кафе, музеи и не только. Во Львове разработали карту доступности для людей с инвалидностью Фото: карту доступности для людей с инвалидностью разработали для львовян (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

Для львовян и гостей города разработали карту с инклюзивными локациями, которыми без лишних проблем смогут воспользоваться люди с ограниченными возможностями.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление мэра Львова Андрея Садового.

Мэр города поделился ссылкой на Карту доступности Львова и отметил, что данная карта значительно упростит жизнь людей в городе. В целом на карте отмечено:

  • заведения питания;
  • заведения размещения;
  • музеи;
  • коммунальные учреждения;
  • муниципальные центры;
  • театры;
  • библиотеки;
  • парки и скверы;
  • заведения здравоохранения;
  • а также развлекательные заведения (магазины, концертные залы).

"Не только городам и локациям нужно становиться инклюзивными. Это тоже касается людей", - добавил Садовый.

Найти карту можно по ссылке.

Ранее РБК-Украина рассказывала, кто имеет право на пенсию по инвалидности и как ее получить.

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