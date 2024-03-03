Кафе, музеи и не только. Во Львове разработали карту доступности для людей с инвалидностью

Для львовян и гостей города разработали карту с инклюзивными локациями, которыми без лишних проблем смогут воспользоваться люди с ограниченными возможностями.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление мэра Львова Андрея Садового.

Мэр города поделился ссылкой на Карту доступности Львова и отметил, что данная карта значительно упростит жизнь людей в городе. В целом на карте отмечено:

заведения питания;

заведения размещения;

музеи;

коммунальные учреждения;

муниципальные центры;

театры;

библиотеки;

парки и скверы;

заведения здравоохранения;

а также развлекательные заведения (магазины, концертные залы).

"Не только городам и локациям нужно становиться инклюзивными. Это тоже касается людей", - добавил Садовый.

Найти карту можно по ссылке.

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