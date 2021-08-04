Кафе, магазины и салоны красоты в "Дії": правительство упростило процедуру регистрации бизнеса

Кабмин упростил условия начала в Украине предпринимательской деятельности. Отныне регистрировать ту или иную собственность предприниматели смогут с помощью приложения "Дія".
Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Telegram-канал нардепа Алексея Гончаренко.
"Украинцы смогут регистрировать кафе, магазины, салоны красоты на портале "Дія" благодаря услугам "е-Підприємець",- написал он.
Следовательно, упрощается процедура начала и осуществления хозяйственной деятельности и предусматривает получение:
Подробности о регистрации предпринимательской деятельности можно узнать непосредственно в приложении "Дія".