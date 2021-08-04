Кафе, магазини та салони краси у "Дії": уряд спростив процедуру реєстрації бізнесу

Кабмін спростив умови для започаткування в Україні підприємницької діяльності. Відтепер реєструвати ту чи іншу власність підприємці зможуть за допомогою додатку "Дія".
Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Telegram-канал нардепа Олексія Гончаренка.
"Українці зможуть реєструвати кафе, магазини, салони краси на порталі "Дія" завдяки послугам "е-Підприємець", - написав він.
Відтак, спрощується процедура започаткування та провадження господарської діяльності та передбачає отримання:
Подробиці щодо реєстрації підприємницької діяльності можна дізнатися безпосередньо у додатку "Дія".