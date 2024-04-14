UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

У кафе Львова сталася пожежа. Евакуйовано понад 70 людей (фото)

Фото: у кафе Львова сталася пожежа (t.me/dsns_telegram)
Автор: Наталія Гурковська

У Львові сталася пожежа у закладі громадського харчування. Евакуйовано 74 людини.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДСНС України.

"Загорання сталося вчора вночі в одному із закладів громадського харчування", - йдеться у повідомленні. 

Рятувальники ліквідували пожежу, аби гарантувати безпеку вони вивели на свіже повітря 74 особи, з них 5 людей персоналу.

"Внаслідок займання ніхто не постраждав", - констатували у ДСНС.

 

Фото з місця пожежі у кафе Львова (t.me/dsns_telegram)

Пожежі у Львові

У жовтні 2023 року у Львові сталася пожежа в багатоповерхівці. Одна людина загинула, ще 4 вдалося врятувати, серед них двоє дітей.

Крім того, у січні минулого року у Львові пожежники врятували на пожежі 60 людей, з них 10 дітей та евакуювали 20 осіб. Трьох людей врятовано. Тоді виникла пожежа на шостому поверсі дев'ятиповерхового житлового будинку в одній із квартир.

Крім того, у 2022 році у Львові сталася пожежа на автобусному заводі.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
ЛьвівПожежа