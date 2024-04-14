В кафе Львова произошел пожар. Эвакуированы больше 70 людей (фото)

Во Львове произошел пожар в заведении общественного питания. Эвакуированы 74 человека.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГСЧС Украины.
"Возгорание произошло вчера ночью в одном из заведений общепита", - говорится в сообщении.
Спасатели ликвидировали пожар, чтобы обеспечить безопасность они вывели на свежий воздух 74 человека, из них 5 человек персонала.
"В результате возгорания никто не пострадал", - констатировали в ГСЧС.
Фото с места пожара в кафе Львова (t.me/dsns_telegram)
В октябре 2023 года во Львове произошел пожар в многоэтажке. Один человек погиб, еще 4 удалось спасти, среди них двое детей.
Кроме того, в январе прошлого года во Львове пожарные спасли на пожаре 60 человек, из них 10 детей и эвакуировали 20 человек. Три человека спасены. Тогда возник пожар на шестом этаже девятиэтажного жилого дома в одной из квартир.
Кроме того, в 2022 году во Львове произошел пожар на автобусном заводе.
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