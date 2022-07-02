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Кадыровцы разрушили мечеть в Северодонецке и обвинили ВСУ

Иллюстративное фото: кадыровцы разрушили мечеть в Северодонецке и обвинили ВСУ (facebook.com/saveliyvasserman)
Автор: Иван Носальский

Кадыровцы уничтожили мечеть в Северодонецке Луганской области. Во время атаки погибли мирные жители города.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на имама исламской общины, руководителя культурного центра "Бисмилля" Тимура Беридзе.

"Тиктокеры Кадырова, находясь еще в Рубежном, имели информацию, что в Северодонецке есть мечеть. Вместо того чтобы не трогать дом Аллаха, считая себя верующими, открыли огонь по зданию утром, увидев скопление народа во дворе мечети, которое набирало воду из скважины. Убили более 20 невинных людей из соседних домов, живших в мечети, считая ее более безопасным местом", - заявил Беридзе.

По его словам, после того, как кадыровцы разрушили мечеть, они решили оцепить место, чтобы дождаться пропагандистских журналистов, которые обвинят украинских воинов в уничтожении здания.

Напомним, ранее стало известно, что в Буче во время оккупации города российскими войсками основные военные преступления совершались в тех местах, дислоцировались части "кадыровцев" и бурят.

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