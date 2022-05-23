Кадыровцы начали патрулировать Мариупольский район, - мэрия

Российские оккупанты не только ввели новую пропускную систему и обустроили дополнительные блокпосты в Мариуполе. В настоящее время мобильные патрули, состоящие из недавно прибывших в город кадыровцев, инспектируют Мариупольский район.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление советника мэра Мариуполя Петра Андрющенко.
"Под Патруль подпадают прежде всего грунтовые дороги, ведущие в объезд Мангуша и Никольского в сторону Бердянска и Запорожья", - рассказал он.
Так, по данным местных, вчера днем в районе с. Демьяновка Мангусского района такой патруль задержал автомобиль с людьми, который ехал в сторону Бердянска.
"Людей раздели, издевались, прибегали к физическому насилию. Но потом вернули в сторону Мариуполя. При этом у водителя и пассажиров были справки о фильтрации, однако отсутствовал пропуск", - рассказал Андрющенко.
Как и сообщалось, следуя своему плану, российские оккупанты действительно решили передать шефство над Мариуполем кадыровцам.
До недавнего времени без прохождения фильтрационных лагерей из Мариуполя можно было выехать в Бердянск.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.