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Кадыровцы начали патрулировать Мариупольский район, - мэрия

Фото: Мариуполь (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

Российские оккупанты не только ввели новую пропускную систему и обустроили дополнительные блокпосты в Мариуполе. В настоящее время мобильные патрули, состоящие из недавно прибывших в город кадыровцев, инспектируют Мариупольский район.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление советника мэра Мариуполя Петра Андрющенко.

"Под Патруль подпадают прежде всего грунтовые дороги, ведущие в объезд Мангуша и Никольского в сторону Бердянска и Запорожья", - рассказал он.

Так, по данным местных, вчера днем в районе с. Демьяновка Мангусского района такой патруль задержал автомобиль с людьми, который ехал в сторону Бердянска.

"Людей раздели, издевались, прибегали к физическому насилию. Но потом вернули в сторону Мариуполя. При этом у водителя и пассажиров были справки о фильтрации, однако отсутствовал пропуск", - рассказал Андрющенко.

Как и сообщалось, следуя своему плану, российские оккупанты действительно решили передать шефство над Мариуполем кадыровцам.

До недавнего времени без прохождения фильтрационных лагерей из Мариуполя можно было выехать в Бердянск.

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Мариуполь