"Кадыровцев" после ряда неудач под Киевом вернули в Россию

Сообщения об участии чеченских военнослужащих во вторжении России в Украину начали поступать с первых дней войны. 26 февраля в сети появилось видео, на котором вероятные военнослужащие из Чечни вывешивают российский флаг на здании воинской части в Гостомеле.

27 февраля стало известно, что в ходе вторжения в Украину погиб командир 141 моторизированного полка Росгвардии Чечни генерал Магомед Тушаев. Это подтвердил плененный боец ​​этого подразделения. Общие потери бойцов Кадырова за период с 26 по 28 февраля составили несколько сот бойцов.

4 марта из Беларуси через Чернобыльскую зону прибыл новый отряд из числа войск национальной гвардии Чеченской республики, около 1200 человек. В его состав вошли военные батальона "Север", "Юг" и ОМОН "Ахмат-Грозный". Свой лагерь формирования обустроили в лесу под Бородянкой. Как утверждают в СБУ, однажды ночью в лагере был взорван боекомплект, часть бойцов погибли.

По сообщению уполномоченной Верховной Рады по правам человека Людмилы Денисовой, "кадыровцы" захватили психоневрологический интернат в Бородянке в Киевской области, где на тот момент находились 600 человек.

В конце концов, по данным контрразведки СБУ, 13 марта "кадыровцы" были выведены с территории Киевской области через Беларусь и далее воздушным транспортом переправлены в Чечню. Большие потери личного состава и низкая эффективность этих боевых соединений не оправдали ожиданий российского командования.