RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Київ новини Харків новини Маріуполь новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

"Кадирівців" після низки невдач під Києвом повернули до Росії

Чеченський підрозділ в Україні (Фото: radiosvoboda.org)
Автор: Константин Широкун

За час перебування в Україні чеченські військові російської армії втратили сотні бійців і 13 березня повернулися в Грозний.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Радіо Свобода.

Повідомлення про участь чеченських військовослужбовців у вторгненні Росії в Україну почали надходити з перших днів війни. 26 лютого в мережі з'явилося відео, на якому ймовірні військовослужбовці з Чечні вивішують російський прапор на будівлі військової частини в Гостомелі.

27 лютого стало відомо, що в ході вторгнення в Україну загинув командир 141 моторизованого полку Росгвардії Чечні генерал Магомед Тушаєв. Це підтвердив полонений боєць цього підрозділу. Загальні втрати бійців Кадирова за період з 26 по 28 Лютого склали кілька сотень бійців.

4 березня з Білорусі через Чорнобильську зону прибув новий загін з-поміж військ Національної гвардії Чеченської республіки, близько 1200 осіб. До його складу увійшли військові батальйону "Північ", "Південь" і ОМОН "Ахмат-Грозний". Свій табір формування облаштували в лісі під Бородянкою. Як стверджують в СБУ, одного разу вночі в таборі був підірваний боєкомплект, частина бійців загинули.

За повідомленням Уповноваженої Верховної Ради з прав людини Людмили Денисової, "кадирівці" захопили психоневрологічний інтернат в Бородянці в Київській області, де на той момент перебували 600 осіб.

Зрештою, за даними контррозвідки СБУ, 13 березня "кадирівці" були виведені з території Київської області через Білорусь і далі повітряним транспортом переправлені в Чечню. Великі втрати особового складу і низька ефективність цих бойових з'єднань не виправдали очікувань російського командування.

Про те, що відбувається прямо зараз в Україні на 25-й день війни читайте в текстовому онлайні РБК-Україна.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Вторгнення Росії до України