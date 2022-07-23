Кадыров оставил в Чечне боевиков, которых собирал для отправки в Украину

Все боевики батальона "Запад-Ахмат" останутся в Чечне. Ранее Рамзан Кадыров заявлял, что собрал этот "элитный" отряд для отправки в Украину.
Об этом сообщает РБК-Украина ссылкой на данные Института изучения войны (ISW).
Глава Чеченской республики пытался объяснить такое свое решение тем, что якобы бойцам нужно "выполнять долг перед родиной".
"Прежде всего в этих подразделениях военнослужащие будут учиться военному делу, тренироваться, развивать выносливость, подтягивать физику и повышать свою готовность", - заявил он.
Аналитики ISW считают, что Кадыров целенаправленно не задействует большинство своей военной силы в войне против Украины.
Напомним, ранее российские пропагандисты писали, что президента России Владимира Путина начало раздражать участие "кадыровских войск" в войне против Украины, потому что они никак не отличились во время боевых действий.
Зато чеченские боевики постоянно публикуют видео в социальных сетях. Из-за активной жизни в Интернете и постановочных роликов кадыровцев стали называть Тик-ток войсками.