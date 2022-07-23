Кадыров оставил в Чечне боевиков, которых собирал для отправки в Украину

Глава Чеченской республики пытался объяснить такое свое решение тем, что якобы бойцам нужно "выполнять долг перед родиной".

"Прежде всего в этих подразделениях военнослужащие будут учиться военному делу, тренироваться, развивать выносливость, подтягивать физику и повышать свою готовность", - заявил он.

Аналитики ISW считают, что Кадыров целенаправленно не задействует большинство своей военной силы в войне против Украины.