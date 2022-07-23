Кадиров залишив у Чечні бойовиків, яких збирав для відправки в Україну

Очільник Чеченської республіки намагався пояснити таке своє рішення тим, що нібито бійцям потрібно "виконувати обов'язок перед батьківщиною".

"Насамперед у цих підрозділах військовослужбовці навчатимуться військової справи, тренуватимуться, розвиватимуть витривалість, підтягуватимуть фізику та підвищуватимуть свою готовність", - заявив він.

Аналітики ISW вважають, що Кадиров цілеспрямовано не залучає більшість своєї військової сили у війні проти України. Він боїться втратити бойовиків, адже розуміє, що тоді його позиції усередині Росії суттєво похитнуться.