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Кадыров оставил в Чечне боевиков, которых собирал для отправки в Украину

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Суббота 23 июля 2022 05:59
Кадыров оставил в Чечне боевиков, которых собирал для отправки в Украину Фото: Рамзан Кадыров (kavkazr.com)
Автор: РБК-Украина

Все боевики батальона "Запад-Ахмат" останутся в Чечне. Ранее Рамзан Кадыров заявлял, что собрал этот "элитный" отряд для отправки в Украину.

Об этом сообщает РБК-Украина ссылкой на данные Института изучения войны (ISW).

Глава Чеченской республики пытался объяснить такое свое решение тем, что якобы бойцам нужно "выполнять долг перед родиной".

"Прежде всего в этих подразделениях военнослужащие будут учиться военному делу, тренироваться, развивать выносливость, подтягивать физику и повышать свою готовность", - заявил он.

Аналитики ISW считают, что Кадыров целенаправленно не задействует большинство своей военной силы в войне против Украины.

Напомним, ранее российские пропагандисты писали, что президента России Владимира Путина начало раздражать участие "кадыровских войск" в войне против Украины, потому что они никак не отличились во время боевых действий.

Зато чеченские боевики постоянно публикуют видео в социальных сетях. Из-за активной жизни в Интернете и постановочных роликов кадыровцев стали называть Тик-ток войсками.

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