Кадиров залишив у Чечні бойовиків, яких збирав для відправки в Україну
Усі бойовики батальйону "Запад-Ахмат" залишаться у Чечні. Раніше Рамзан Кадиров заявляв, що зібрав цей "елітний" загін для відправки в Україну.
Про це повідомляє РБК-Україна посиланням на дані Інституту вивчення війни (ISW).
Очільник Чеченської республіки намагався пояснити таке своє рішення тим, що нібито бійцям потрібно "виконувати обов'язок перед батьківщиною".
"Насамперед у цих підрозділах військовослужбовці навчатимуться військової справи, тренуватимуться, розвиватимуть витривалість, підтягуватимуть фізику та підвищуватимуть свою готовність", - заявив він.
Аналітики ISW вважають, що Кадиров цілеспрямовано не залучає більшість своєї військової сили у війні проти України. Він боїться втратити бойовиків, адже розуміє, що тоді його позиції усередині Росії суттєво похитнуться.
Нагадаємо, раніше російські пропагандисти писали, що президента Росії Володимира Путіна почала дратувати участь "кадирівських військ" у війні проти України, тому що вони ніяк не відзначилися під час бойових дій.
Натомість чеченські бойовики постійно публікують відео у соціальних мережах. Через активне життя в Інтернеті та постановчі ролики кадирівців стали називати тік-ток військами.