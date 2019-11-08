Кадрове питання щодо керівництва РНБО обговорять з Зеленським 

Фото: Сергій Кривонос (facebook.com)

Прерогатива призначення заступника секретаря РНБО належить президенту

Кадрове питання призначення заступником секретаря Ради нацбезпеки та оборони (РНБО) Сергія Кривоноса буде обговорюватись з президентом України Володимиром Зеленським. Про це заявив Кривонос в ефірі "Право на владу" на 1+1, передає кореспондент "РБК-Україна"

З його слів, секретар РНБО Олексій Данилов не бачить Кривоноса на посаді свого заступника.

"Роль РНБО має бути значно посилена. Посилена в першу чергу - це підняти рівень відповідальності та працездатності. По друге, за 3-4 місяця рівень сприйняття РНБО був втрачений. В нас заміна секретаря. Один пішов у відставку, а другий прийшов і починає організовувати нову команду. Яким чином він організує роботу тому що певні призначення його радників окрім негативу в суспільстві нічого не мають. Як буде далі, з урахуванням позиції секретаря РНБО про те, що він не бачить мене в РНБО", - заявив Кривонос.

За його словами, в найближчий час це кадрове питання обговорюватиметься за участі президента Зеленського.

"Скажу так, теж саме я відповів пану Данилову: прерогатива призначення заступника секретаря належить президенту. Тому я чекаю і сподіваюсь на швидшу зустріч з президентом аби розтавити всі крапки над "і". Щоб запитати просто: потрібен я на цій посаді чи ні? Я готовий звітувати, що зроблено і що ми плануємо зробити", - додав Кривонос.

Раніше Кривонос заявив, що його попередили про можливу відставку з РНБО.

Нагадаємо, 3 березня цього року п'ятий президент Петро Порошенко призначив нового заступника секретаря СНБО Сергія Кривоноса. До цього Кривонос балотувався на пост президента України, але зняв свою кандидатуру в користь Порошенка.