Кадровый кризис: в Германии из-за вспышки коронавируса не хватает работников

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

Рост числа случаев заражения в Германии, где заболеваемость впервые превысила 200 тысяч случаев в день, привел к нехватке кадров. Работников не хватает в таких секторах, как логистика, здравоохранение и уход за детьми.

Грузовое подразделение группы авиакомпаний Lufthansa заявило, что сейчас наблюдается кадровый кризис в его хабе во Франкфурте. Это означает, что компания не может справиться с сортировкой грузов из США, Канады и Европы.

"Несмотря на комплексные профилактические меры, мы сейчас отчетливо ощущаем рост числа случаев заражения", - заявили в Lufthansa, добавив, что до 15% грузов во Франкфурте пострадали от задержек.

А в Минздраве Германии отмечают, что три четверти медучреждений страдают от нехватки количества персонала. Многие находятся в отпуске из-за болезни.