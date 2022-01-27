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Кадровый кризис: в Германии из-за вспышки коронавируса не хватает работников

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Германия, Четверг 27 января 2022 13:24
Кадровый кризис: в Германии из-за вспышки коронавируса не хватает работников Фото: в Германии из-за вспышки COVID зарегистрировали кадровый кризис (Getty Images)
Автор: Иванна Шовкун

В Германии зафиксирована рекордная вспышка коронавируса. Из-за высокого уровня заболеваемости в стране произошел кадровый кризис.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Рост числа случаев заражения в Германии, где заболеваемость впервые превысила 200 тысяч случаев в день, привел к нехватке кадров. Работников не хватает в таких секторах, как логистика, здравоохранение и уход за детьми.

Грузовое подразделение группы авиакомпаний Lufthansa заявило, что сейчас наблюдается кадровый кризис в его хабе во Франкфурте. Это означает, что компания не может справиться с сортировкой грузов из США, Канады и Европы.

"Несмотря на комплексные профилактические меры, мы сейчас отчетливо ощущаем рост числа случаев заражения", - заявили в Lufthansa, добавив, что до 15% грузов во Франкфурте пострадали от задержек.

А в Минздраве Германии отмечают, что три четверти медучреждений страдают от нехватки количества персонала. Многие находятся в отпуске из-за болезни.

Напомним, с четверга, 27 января, в Англии отменили почти все карантинные правила. Послабление стало возможным благодаря масштабной кампании вакцинации усиливающими дозами.

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